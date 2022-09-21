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57 минут назад

Московские археологи с начала года нашли более 8,5 тыс. артефактов

Агентство «Москва»

С начала 2022 года на территории Москвы археологи обнаружили более 8,5 тыс. индивидуальных находок. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Московские археологи нашли более 8,5 тыс. артефактов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Подводить итоги археологического сезона еще рано, однако столичные археологи уже порадовали нас многими интересными находками. Прошлый год стал рекордным по количеству артефактов (было обнаружено 275 тыс. предметов, из которых более 15 тыс. - это индивидуальные находки), 2022 год не менее масштабный: в работе у археологов более чем 650 площадок, а с начала года они уже нашли более 8,5 тыс. артефактов»,

- сказали в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что всего за последние 11 лет московские археологи сделали уже более 80 тыс. находок.

Как отметили в пресс-службе, одной из главных археологических площадок этого лета стала ул. Тверская в районе д. 10. «В этом месте археологами было найдено более 20 тыс. предметов, из которых более 600 - это индивидуальные находки. В их числе фарфоровая чашка, специально изготовленная для кофейни при булочной Филиппова с вензелями владельца. Находка датируется началом XX века. Также здесь была найдена миниатюрная бутылочка каменного рейнского товара, вероятно из-под бальзама», - заключили в пресс-службе ведомства.

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