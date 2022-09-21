Московские археологи нашли более 8,5 тыс. артефактов

«Подводить итоги археологического сезона еще рано, однако столичные археологи уже порадовали нас многими интересными находками. Прошлый год стал рекордным по количеству артефактов (было обнаружено 275 тыс. предметов, из которых более 15 тыс. - это индивидуальные находки), 2022 год не менее масштабный: в работе у археологов более чем 650 площадок, а с начала года они уже нашли более 8,5 тыс. артефактов»,