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6 часов назад

В Анголе нашли алмаз массой более 130 каратов

ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Белый алмаз ювелирного качества массой 131 карат обнаружен на северо-востоке Анголы на месторождении в Луло. Об этом сообщила в четверг южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на австралийскую компанию Lucapa Diamond Company, которая совместно с ангольским государственным предприятием Endiama разрабатывает данное месторождение.

Алмаз добыт в Луло спустя 11 дней после того, как том же участке был найден алмаз массой 160 каратов, отмечает она.

Самый крупный алмаз, который был найден на территории Анголы, имел массу 404 карата. Он был добыт в феврале 2016 года на месторождении Луло и получил название "4 февраля" в честь Дня независимости Анголы.

Ангола - вторая после Ботсваны страна в Африке по объемам добычи алмазов. В текущем году Ангола планирует получить 10 млн каратов этих драгоценных камней.

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