7 произведений современного искусства, о которых знает весь мир

О современном искусстве говорить непросто — слишком много в нем разных направлений и практик. Кто-то и вовсе считает его не стоящим внимания развлечением для снобов. На самом деле современное искусство вполне может быть популярным. Делимся подборкой произведений, которые это подтверждают.

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«Банки с супом «Кэмпбелл», Энди Уорхол. 1962

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Работа, которая сделала Уорхола популярным. Здесь представлены 32 разных супа — именно столько компания выпускала на момент создания картины. Сам художник говорил, что на протяжении двадцати лет подряд обедал этим супом и решил нарисовать его, следуя принципу «рисуй то, что любишь».

Цикл полотен был выставлен в 1962 году в галерее Ferus и стал настоящей сенсацией. Посетители отмечали, что эта работа заставила их задуматься о бездушности массового потребления, одинаковости предметов вокруг. Фактически «Банки с супом» — это первое произведение в стиле поп-арт.

Теории и практики

«Девочка с воздушным шаром»/«Любовь в мусорном баке», Бэнкси. 2002

Одна из самых известных работ Бэнкси. Первоначальное граффити было создано в 2002 году, а в 2006 художник написал копию, которую в 2018 году выставили на аукцион. Там и произошло одно из самых громких событий в мире современного искусства — встроенный в раму шредер частично разрезал полотно уже после того, как картина была продана. Тогда работа получила второе название — «Любовь в мусорном баке».

Как и в других произведениях Бэнкси, сюжет «Девочки с воздушным шаром» вполне понятен, хотя и не совсем однозначен. Девочка прощается с детством — чистотой, мечтами, наивностью. Возможно, это происходит слишком рано, ведь детям часто приходится взрослеть, когда они еще к этому не готовы. Правда, неясно, что именно делает девочка — пытается удержать шарик или отпускает его.

Теории и практики

Роспись крыши «Красного Октября», Покрас Лампас. 2015

Крупнейшая каллиграфическая работа в России и мире (последнее актуально на 2015 год). Площадь каллиграфии — 1625 м². На ее создание ушло 730 литров краски и 2 дня работы. Роспись можно даже увидеть из космоса!

По словам самого Покраса Лампаса, работа посвящена моментам, которые вдохновляют его на творчество.

Теории и практики

«Кролик», Джефф Кунс. 1986

Одна из самых неоднозначных и вместе с тем знаковых работ второй половины XX века. Фактически кроликов было 3 — все сделаны из нержавеющей стали и напоминают детскую надувную игрушку. При этом один кролик в 2019 году стал самым дорогим произведением искусства в мире — за него заплатили $91,1 млн.

Идею Кунса трактуют по-разному. Одни критики утверждают, что в «Кролике» множество отсылок к совершенно разным явлениям — от диснеевских мультиков до «Плэйбоя». Это зеркало, отражающее вкусы публики. Другие видят в работе насмешку над миром искусства и обществом потребления — в духе Каттелана.

Теории и практики

«Не могу помочь себе», Сунь Юань, Пэй Юй. 2016

А эта работа предлагает задуматься о взаимодействии человека (в том числе художника) и машины. Робот помещен в «комнату» с прозрачными стенами. Его задача — следить за тем, чтобы красная жидкость оставалась в определенной зоне. Как только жидкость начинает пересекать границу, «рука» робота подгребает ее обратно, оставляя повсюду брызги и пятна.

Всего машина может выполнять 32 движения — со стороны это выглядит так, будто в помещении заперто живое или по крайней мере разумное существо. В некотором смысле это художник, который создает абстрактное произведение искусства с помощью пятен и капель краски. С другой стороны, то, что напоминающая кровь жидкость не может покинуть определенные границы, заставляет задуматься о проблемах, связанных с насилием и политическими конфликтами.

Теории и практики

«Большая глина №4», Урс Фишер. 2013–2014

Пожалуй, один из самых скандальных арт-объектов, установленных в Москве за последние годы. Это работа швейцарского художника и скульптора Урса Фишера, которая представляет собой копию комка глины, смятого руками автора.

Предполагается, что такая концепция должна символизировать начало творения, напоминать о потребности человека создавать что-то новое. Однако идею поняли не все — в 2021 году, когда скульптура появилась в Москве, это вызвало шквал критики.

Теории и практики

«Моя кровать», Трэйси Эмин. 1998

Одна из самых знаковых работ в современном искусстве. «Моя кровать» — это буквально кровать художницы, в которой она провела несколько дней во время тяжелого приступа депрессии. Это исследование подобных ментальных состояний на очень интимном уровне. Легко представить молодую женщину, которая пытается забыться с помощью секса, алкоголя и снотворного. Ничего общего с романтизацией депрессии, которую мы часто видим в массовой культуре.