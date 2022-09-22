7 произведений современного искусства, о которых знает весь мир

О современном искусстве говорить непросто — слишком много в нем разных направлений и практик. Кто-то и вовсе считает его не стоящим внимания развлечением для снобов. На самом деле современное искусство вполне может быть популярным. Делимся подборкой произведений, которые это подтверждают.
Работа, которая сделала Уорхола популярным. Здесь представлены 32 разных супа — именно столько компания выпускала на момент создания картины. Сам художник говорил, что на протяжении двадцати лет подряд обедал этим супом и решил нарисовать его, следуя принципу «рисуй то, что любишь».
Цикл полотен был выставлен в 1962 году в галерее Ferus и стал настоящей сенсацией. Посетители отмечали, что эта работа заставила их задуматься о бездушности массового потребления, одинаковости предметов вокруг. Фактически «Банки с супом» — это первое произведение в стиле поп-арт.
Одна из самых известных работ Бэнкси. Первоначальное граффити было создано в 2002 году, а в 2006 художник написал копию, которую в 2018 году выставили на аукцион. Там и произошло одно из самых громких событий в мире современного искусства — встроенный в раму шредер частично разрезал полотно уже после того, как картина была продана. Тогда работа получила второе название — «Любовь в мусорном баке».
Как и в других произведениях Бэнкси, сюжет «Девочки с воздушным шаром» вполне понятен, хотя и не совсем однозначен. Девочка прощается с детством — чистотой, мечтами, наивностью. Возможно, это происходит слишком рано, ведь детям часто приходится взрослеть, когда они еще к этому не готовы. Правда, неясно, что именно делает девочка — пытается удержать шарик или отпускает его.
Крупнейшая каллиграфическая работа в России и мире (последнее актуально на 2015 год). Площадь каллиграфии — 1625 м². На ее создание ушло 730 литров краски и 2 дня работы. Роспись можно даже увидеть из космоса!
По словам самого Покраса Лампаса, работа посвящена моментам, которые вдохновляют его на творчество.
Одна из самых неоднозначных и вместе с тем знаковых работ второй половины XX века. Фактически кроликов было 3 — все сделаны из нержавеющей стали и напоминают детскую надувную игрушку. При этом один кролик в 2019 году стал самым дорогим произведением искусства в мире — за него заплатили $91,1 млн.
Идею Кунса трактуют по-разному. Одни критики утверждают, что в «Кролике» множество отсылок к совершенно разным явлениям — от диснеевских мультиков до «Плэйбоя». Это зеркало, отражающее вкусы публики. Другие видят в работе насмешку над миром искусства и обществом потребления — в духе Каттелана.
А эта работа предлагает задуматься о взаимодействии человека (в том числе художника) и машины. Робот помещен в «комнату» с прозрачными стенами. Его задача — следить за тем, чтобы красная жидкость оставалась в определенной зоне. Как только жидкость начинает пересекать границу, «рука» робота подгребает ее обратно, оставляя повсюду брызги и пятна.
Всего машина может выполнять 32 движения — со стороны это выглядит так, будто в помещении заперто живое или по крайней мере разумное существо. В некотором смысле это художник, который создает абстрактное произведение искусства с помощью пятен и капель краски. С другой стороны, то, что напоминающая кровь жидкость не может покинуть определенные границы, заставляет задуматься о проблемах, связанных с насилием и политическими конфликтами.
Пожалуй, один из самых скандальных арт-объектов, установленных в Москве за последние годы. Это работа швейцарского художника и скульптора Урса Фишера, которая представляет собой копию комка глины, смятого руками автора.
Предполагается, что такая концепция должна символизировать начало творения, напоминать о потребности человека создавать что-то новое. Однако идею поняли не все — в 2021 году, когда скульптура появилась в Москве, это вызвало шквал критики.
Одна из самых знаковых работ в современном искусстве. «Моя кровать» — это буквально кровать художницы, в которой она провела несколько дней во время тяжелого приступа депрессии. Это исследование подобных ментальных состояний на очень интимном уровне. Легко представить молодую женщину, которая пытается забыться с помощью секса, алкоголя и снотворного. Ничего общего с романтизацией депрессии, которую мы часто видим в массовой культуре.