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1 час назад

Древние солнечные часы из белого мрамора нашли во время раскопок на востоке Турции

Слово и Дело

Археологи нашли во время раскопок на востоке современной Турции древние солнечные часы из белого мрамора, изготовленные около 2 тыс. лет назад.

Древние солнечные часы из белого мрамора нашли в Турции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые обнаружили устройство в практически неповрежденном состоянии. У находки отсутствовала лишь небольшая часть фрагментов, в то время как все узоры, орнаменты и надписи сохранились. При этом сам прибор достигает в высоту 46 сантиметров, а в ширину — 43 сантиметра, передает Planet Today.

Исследователи наткнулись на солнечные часы во время плановых раскопок в городе-памятнике Айзаной, где они изучали древнеримские мосты, когда-то соединявшие берега реки Пенкалас. В рамках археологических работ специалисты также занимались изучением береговых стенок, произведенных римлянами.

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