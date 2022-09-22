Древние солнечные часы из белого мрамора нашли в Турции

Археологи нашли во время раскопок на востоке современной Турции древние солнечные часы из белого мрамора, изготовленные около 2 тыс. лет назад.

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Ученые обнаружили устройство в практически неповрежденном состоянии. У находки отсутствовала лишь небольшая часть фрагментов, в то время как все узоры, орнаменты и надписи сохранились. При этом сам прибор достигает в высоту 46 сантиметров, а в ширину — 43 сантиметра, передает Planet Today.