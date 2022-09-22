Древние солнечные часы из белого мрамора нашли в Турции

Археологи нашли во время раскопок на востоке современной Турции древние солнечные часы из белого мрамора, изготовленные около 2 тыс. лет назад.
Ученые обнаружили устройство в практически неповрежденном состоянии. У находки отсутствовала лишь небольшая часть фрагментов, в то время как все узоры, орнаменты и надписи сохранились. При этом сам прибор достигает в высоту 46 сантиметров, а в ширину — 43 сантиметра, передает Planet Today.
Исследователи наткнулись на солнечные часы во время плановых раскопок в городе-памятнике Айзаной, где они изучали древнеримские мосты, когда-то соединявшие берега реки Пенкалас. В рамках археологических работ специалисты также занимались изучением береговых стенок, произведенных римлянами.