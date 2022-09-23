Как правильно сделать генеральную уборку автомобиля

Автолюбители тщательно ухаживают за своими машинами, уделяя значительное внимание интерьеру и экстерьеру. Существует множество способов, как сделать салон и кузов чистыми, и ухоженными.

Фото: Car.ru Car.ru

Генеральная уборка салона автомобиля начинается с удаления пыли в вентиляционных отверстиях. Для этого рекомендуется использовать кусок губки. Очищая выходы воздушных каналов надо следить, чтобы грязь и пыль не попадали на пол, в таком случае они не распространятся по салону. Необходимо использовать пылесос и кисточки для удаления пыли с панели приборов, консоли и клавиш.

Видео дня

Нужно обновить воздушный салонный фильтр, таким образом исчезнут посторонние запахи. Нельзя забыть о том, чтобы вычистить все уголки салона, включая нишу за педалями.

Лучше всего использовать меламиновую губку, которая поможет избавиться от липких пятен и загрязнений на сиденьях и на полу.

Если грязь въелась в пластик, необходимо использовать зубную щётку.

Можно применять оливковое масло для обработки кожаных накладок на панели приборов. Если в семье имеется животное, то удалять шерсть с обивки кресел очень удобно с помощью спрей-бутылки с водой и скребка.

Следует использовать зубную щётку для удаления крошек из швов подушек кресел и заднего дивана. Можно применить утюг и куски бумаги, чтобы удалить следы карандаша для бровей и помады с элементов обивки. Для чистки сидений подойдёт шампунь, а для напольных ковриков лучше всего воспользоваться пятновыводителем.

Рекомендуется постирать напольные коврики или обработать их чистящим средством. Для мойки детского автокресла необходимо использовать одёжную щётку, пароочиститель, мыло и пищевую соду.

После уборки салона следует освежить его ароматизатором.

Далее нужно заняться кузовом автомобиля. Начать нужно с чистки ветрового стекла, используя ватное полотенце и специальную жидкость для обработки автостёкол.

После этого необходимо почистить «дворники» с применением спирта во избежание образования белёсых разводов. Затем нужно с применением моющих средств и щётки тщательно вычистить капот, решётку радиатора от прилипших насекомых, то же относится и к переднему бамперу.

Далее следует рекомендация с помощью зубной пасты и воды промыть фары головного света. Затем нужно вытереть стёкла, используя специальные средства для очищения таких поверхностей.

Чтобы почистить колёсные диски или колпаки, нужно использовать воду и стиральный порошок. В завершение мойки машины следует воспользоваться глиной для очистки стёкол и кузова. Данный материал поможет удалить грязь, от которой не удалось избавиться с помощью автохимии и воды.