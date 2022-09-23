Что положили в капсулу времени в 1939 году

Ровно 83 года назад, 23 сентября 1939 года в Нью-Йорке на Всемирной ярмарке заложили "капсулу времени" сроком на 5000 лет. Она подлежит вскрытию только в 6939 году. Что положили в сосуд в качестве послания для потомков? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: MIT Museum MIT Museum

Мода на "капсулы времени" распространилась в 30-е годы XX века. Как правило, это специальный контейнер с вещами, которые характеризуют время, когда сосуд был заложен.

Капсулу сделала компания Westinghouse из огнеупорного стекла, сплава под названием Cupaloy из меди, хрома и серебра. Ее вес составил 800 фунтов - 363 килограмма, а внутренний диаметр - 6,5 дюйма (16,5 сантиметра). Из-за формы капсулу назвали "бомбой времени". Ее зарыли в нью-йоркском парке Flushing Meadows на глубине около 15 метров.

MIT Museum

Что же там лежит? В капсулу положили коллекцию предметов. Среди них - 75 образцов тканей, 35 бытовых предметов, женская шляпка, трубка для курения, кукла, книга бухгалтерского учета, микроскоп, пузырек с семенами, книги, 15-минутная кинохроника, микрофильм со словарем и другими текстами.