Обнаружена погребальная маска из золота возрастом три тысячи лет

Золотая погребальная маска возрастом более 3000 лет была извлечена из могилы древнего китайского дворянина, сообщает газета South China Morning Post.

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Маска, способная закрыть лицо взрослого человека, имела детализированные черты лица, но прикрепили ее к деревянному столбу или манекену, а не к настоящему мертвому телу. Такие маски и другие золотые артефакты относительно обычны для Китая, но очень редко встречаются в гробницах династии Шан.

Археологи предполагают, что маска могла символизировать "нетленное золотое тело" умершего и, вероятно, предназначалась для сохранения целостности души. Новооткрытая гробница Чжэнчжоу, занимающая площадь более 10 тысяч квадратных метров, может пролить свет на историю загадочной династии Шан и даже изменить представление ученых о происхождении китайской, так как маска относится к очень раннему периоду истории Китая.