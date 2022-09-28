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18 минут назад

На иконе «Троица» нашли существенные изменения после отправки на богослужение

Lenta.ru

На иконе «Троица» было обнаружено 61 существенное изменение после того, как ее отправили на богослужение в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале со ссылкой на протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.

На иконе «Троица» нашли существенные изменения после отправки на богослужение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что икона получила «многочисленные шелушения красочного слоя», пять из которых признали аварийными. Они возникли из-за «резкого перепада температурно-влажностного режима», поскольку картина была установлена в неклиматической выставочной витрине.

В реставрационном совете заявили, что подобные изменения «нуждаются в срочной консервации». Согласно вердикту экспертов, последствия неправильного хранения иконы «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

«Троицу» было решено оставить в депозитарии. Когда икона вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, пока неизвестно.

16 июля икону вывезли из Третьяковской галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работа, авторство которой приписывают художнику Андрею Рублеву, была представлена в Троице-Сергиевой лавре впервые после Октябрьской революции. Перевозка состоялась по инициативе патриарха Кирилла.

Ранее в Русском музее объяснили исчезновение портрета певицы Аллы Пугачевой.

Вещи,Андрей Рублев,Алла Пугачева,Сергий Радонежский,
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