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2 часа назад

Рукописный текст Дэвида Боуи на песню «Starman» продали за 12,5 миллионов

Диана Товсепова

Рукописные тексты Дэвида Боуи к его песне Starman 1972 года были проданы на аукционе более чем за 200 000 фунтов стерлингов (12,5 миллионов рублей), что в пять раз превышает их предполагаемую цену продажи.

Рукописный текст Дэвида Боуи на песню «Starman» продали за 12,5 миллионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Песня вошла в его пятый альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, который сделал музыканта мировой звездой.

Написанный от руки текст песен Боуи был продан директору австралийского Музея старого и нового искусства Оливье Варенн.

На странице формата А4 представлены рукописные поправки и правки Боуи, в том числе исправленные орфографические ошибки и дополнения.

Организаторы аукциона позже отметили, что интерес к текстам Боуи был беспрецедентным — аукцион проходил онлайн и офлайн, а также были предусмотрены пять телефонных линий для торгов.

Ранее мы писали о том, что обнаружен последний трек Бориса Моисеева.

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