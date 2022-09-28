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1 час назад

Археологи обнаружили у лепрозория кости больного проказой средневекового британца

Газета.Ru

Анализ останков средневекового британца выявил следы проказы и остеосаркомы. Об этом сообщает издание N+1.

Обнаружены кости больного проказой средневекового британца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кости были найдены в 2000 году на кладбище у лепрозория Святой Марии Магдалины неподалеку от Уинчестера. В лепрозориях содержали больных проказой — тяжелым хроническим заболеванием, характерным признаком которого является образование язв на коже.

Гаррард Коул из Института археологии Университетского колледжа Лондона и его коллеги провели комплексное обследование найденных останков. Они обследовали кости визуально и с помощью рентгена, провели радиоуглеродный анализ и секвенировали оставшийся генный материал. Оказалось, что это был мужчина возрастом 26-35 лет ростом около 170 сантиметров. Он жил в 1200-х годах нашей эры и, судя по тому, что его похоронили у стен часовни, выделялся своим положением.

Палеопатологическое исследование показало, что у индивида была остеосаркома (злокачественная опухоль кости), вызвавшая обширные дегенеративные изменения на правой большеберцовой и малоберцовой костях, а также лепра.

Чтобы удостовериться в верности поставленного диагноза, ученые провели анализ ДНК. В образцах из костей и зубов ученые нашли убедительные доказательства того, что он болел лепрой.

Ранее китайские ученые разгадали тайну исчезновения протоконтинентов древней Земли.

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