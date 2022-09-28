Миллионера заподозрили в сожжении картины Фриды Кало стоимостью $10 млн

В июле подозреваемый опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он в присутствии гостей поджигает в бокале со спиртным рисунок Кало. Таким образом Мобарак хотел простимулировать продажу цифровых уникальных NFT-копий картины.

«Я надеюсь, все присутствующие здесь смогут понять этот жест и увидеть в нем что-то положительное», — заявил Мобарак.

В рамках своего NFT-проекта предприниматель планировал продать 10 тыс. уникальных копий рисунка. Мобарак утверждал, что полученные таким образом средства пойдут на благотворительные цели и поддержку культурных учреждений, в частности, дома-музея Фриды Кало в Койоакане, Мексика. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по делу.