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2 часа назад

Миллионера заподозрили в сожжении картины Фриды Кало стоимостью $10 млн

Газета.Ru

Миллионера из США Мартина Мобарака заподозрили в сожжении оригинальной картины Фриды Кало «Fantasmones Siniestros», пишет NY Post.

Миллионера заподозрили в сожжении картины Фриды Кало стоимостью $10 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В июле подозреваемый опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он в присутствии гостей поджигает в бокале со спиртным рисунок Кало. Таким образом Мобарак хотел простимулировать продажу цифровых уникальных NFT-копий картины.

«Я надеюсь, все присутствующие здесь смогут понять этот жест и увидеть в нем что-то положительное», — заявил Мобарак.

В рамках своего NFT-проекта предприниматель планировал продать 10 тыс. уникальных копий рисунка. Мобарак утверждал, что полученные таким образом средства пойдут на благотворительные цели и поддержку культурных учреждений, в частности, дома-музея Фриды Кало в Койоакане, Мексика. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по делу.

Ранее стало известно, что о жизни Фриды Кало снимут сериал.

Вещи,Фрида Кало,
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