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1 час назад

6 вещей, которые портят карму семьи и приносят болезни

WomanHit.ru

Обычные предметы могут изменить атмосферу в доме и привлечь неприятные события.

6 вещей, которые портят карму семьи и приносят болезни
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Те, кто верят в эзотерику, считают, что каждая вещь влияет на наше самочувствие, настроение и работоспособность. Возможно, и вы замечали, что неожиданно атмосфера дома изменилась, а вы начали чувствовать постоянную усталость или ссориться с близкими. Иногда это связано с предметом, который появился в квартире недавно. Проверьте, есть ли эти вещи в вашем доме.

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Растения

Считается, что вьющиеся растения отпугивают несчастья, если оплетают фасад здания, но внутри квартиры эти цветы начинают притягивать болезни и запутывать семейные отношения. Стоит вынести все лианы за пределы дома, чтобы они не влияли на ваше состояние. Сильной энергетикой, по мнению экспертов, обладают также анютины глазки и сухоцветы. Эти цветы притягивают ссоры и безденежье.

Сломанные вещи

Каждый хоть раз сохранял вышедший из стоя предмет на случай «Вдруг пригодится!» Годами на балконе пылятся стулья без одной ножки, а в шкафу хранится сломанный телефон. Если вам сложно расставаться с вещами, подумайте о том, что каждый из этих предметов крадет ваше счастье и портит карму. Избавляйтесь от хлама без сожаления, ведь на место старого обязательно придет что-то новое и очень хорошее.

Вещи от старых жильцов

Покупая квартиру, некоторые радуются, что им достался диван или кресло от прошлых хозяев, а потом удивляются, что в семье начались ссоры, а ночами мучают кошмары. Вполне возможно, что на старом диване долго кто-то болел, а на кресле плакала жена, которую обижает муж.

Чучела животных

Оленьи рога, птичьи чучела, шкуры зверей навсегда сохраняют на себе следы мучений и боли. Вряд ли предметы с такой энергетикой принесут счастье и удачу.

Подклады

Вы можете не верить в магию и эзотерику, но тот, кто принес к вам в дом странный предмет, точно верит. А значит, принес с собой не самую приятную энергетику. Нашли в квартире обмылок под ковром? Связку травы или игольницу? Выбрасывайте, не задумываясь. Не храните эти вещи в ожидании того, что выясните, откуда они появились.

Фотографии умерших родных

Конечно, эти снимки особенно дороги, ведь они хранят память о тех, кто навсегда ушел. Но не ставьте их на видное место, такое напоминание о смерти и утрате может значительно испортить энергетику в квартире. Особенно опасно вешать на стену фото мертвых близких рядом с тем, кто жив и здоров.

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