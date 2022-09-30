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1 час назад

Мать двоих детей выбросила из дома 3500 вещей, чтобы вести минималистский образ жизни

Газета.Ruиещё 1

Жительница Канады рассказала, что выкинула из дома 3500 предметов, включая посуду, игрушки и старые одеяла, пишет Daily Mail.

Женщина выбросила из дома 3500 вещей, чтобы вести минималистский образ жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теперь, по ее словам, на уборку в доме уходит всего пять минут. Как рассказала 36-летняя Кейси Джонс, она решила, что ее семье из четырех человек нужно намного меньше вещей, чем хранится в доме. Часть предметов женщина продала, остальное пожертвовала и отдала на благотворительность.

"Теперь мы намного счастливее. Мы можем проводить больше времени с семьей и сосредоточиться на важных вещах. Теперь я трачу меньше времени на уборку, у меня меньше забот", — рассказала Кейси.

В доме, уточнила Джонс, осталось самое необходимое. Правда, труднее всего было избавиться от большого количества игрушек, так как дети были против, но женщине удалось их переубедить.

"Раньше у нас было так много игрушек - они не знали, с чем играть, а теперь будут играть часами и использовать свое воображение", — пояснила она. Ранее врач рассказал, о чем говорит нежелание делать уборку в доме.

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