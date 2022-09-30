Представлен дизайн монет с изображением короля Карла III

Британский Королевский монетный двор представил дизайн монет с изображением нового короля Великобритании Карла III. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении, первые монеты достоинством 50 пенсов поступят в обращение уже в декабре этого года.

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По традиции, профиль монарха будет обращен влево - в другую сторону он того, куда смотрел предшественник. Профиль Елизаветы II, которая правила до этого в течение рекордных в британской истории 70 лет и семь месяцев был обращен вправо, а ее отца, короля Георга VI (1895-1952), - влево.

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Отмечается, что Карл III тесно сотрудничал со скульптором Мартином Дженнигсом над разработкой своего рельефного изображения для монет. С небольшим изменением, учитывающим новое имя суверена, надпись на монетах будет гласить - "Король Карл III, Божьей милостью, защитник веры".

Королевский монетный двор проинформировал, что монеты с изображением Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми монетами с изображением короля. В настоящее время в Соединенном Королевстве циркулирует около 27 млрд монет с портретом покойной королевы.

Королевский монетный двор также сообщил о том, что выпустит памятную монету номиналом 5 фунтов, посвященную Елизавете II. На ней будут сразу два изображения последней королевы - в молодости и в преклонном возрасте.

Монеты и банкноты - совместное обращение

Как стало известно ранее, монеты и банкноты с изображениями короля Карла III и Елизаветы II будут находиться в совместном обращении в Великобритании и других странах, главой которых по-прежнему формально остается британский монарх. Купюры с портретом ушедшей из жизни Елизаветы II останутся легальным платежным средством до тех пор, пока, согласно информации Банка Англии, не будут изношены или повреждены. Такое решение принято в соответствии с волей королевской семьи, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия смены монарха. Новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных и в случае увеличения спроса.