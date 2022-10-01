Представлен прототип человекоподобного робота Илона Маска

На презентации Tesla "AI Day" Илон Маск представил ранний прототип своего робота-гуманоида Optimus. Ну, это все еще лучше, чем человек в костюме. Выжимку мероприятия передает Ars Technica.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Это был показ прототипа, который казался несколько неустойчивым на ногах. "Буквально сегодня на сцене впервые робот работал без привязи", - сказал Маск. Вскоре после этого сотрудники Tesla выкатили на сцену более изящную модель Optimus, поддерживаемую подставкой, которая не могла стоять самостоятельно.

Вся демонстрация робота вживую длилась около семи минут, и компания также показала демонстрационный ролик, в котором ходячий прототип Optimus поднимает коробку и опускает ее, поливает растение и перемещает металлические детали в заводских условиях - и все это на привязи к подвесному кабелю.