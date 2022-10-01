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54 минуты назад

Представлен прототип человекоподобного робота Илона Маска с искусственным интеллектом

Ferra.ruиещё 1

На презентации Tesla "AI Day" Илон Маск представил ранний прототип своего робота-гуманоида Optimus. Ну, это все еще лучше, чем человек в костюме. Выжимку мероприятия передает Ars Technica.

Представлен прототип человекоподобного робота Илона Маска
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это был показ прототипа, который казался несколько неустойчивым на ногах. "Буквально сегодня на сцене впервые робот работал без привязи", - сказал Маск. Вскоре после этого сотрудники Tesla выкатили на сцену более изящную модель Optimus, поддерживаемую подставкой, которая не могла стоять самостоятельно.

Вся демонстрация робота вживую длилась около семи минут, и компания также показала демонстрационный ролик, в котором ходячий прототип Optimus поднимает коробку и опускает ее, поливает растение и перемещает металлические детали в заводских условиях - и все это на привязи к подвесному кабелю.

Компания Tesla впервые объявила о своих планах по созданию человекоподобного робота во время мероприятия AI Day в августе прошлого года. Во время этого мероприятия человек, одетый в костюм из спандекса, напоминающий внешний вид робота, выступил на сцене, что вызвало скепсис в СМИ.

Вещи,Илон Маск,
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