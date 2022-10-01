Ким Кардашьян будет продавать мусорки. Они бетонные и стоят $129

Американская блогерша Ким Кардашьян пытается заработать все деньги мира и придумывает для этого новые планы захвата рынков. После одежды, косметики и мобильных игр светская львица переключилась на товары для дома. Новая коллекция Кардашьян Skkn вызывает больше вопросов, чем ответов. Например, о её материале. Бетонную салфетницу выдержит не каждый стол...

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Блогерша гордо анонсировала свой стартап, и его тут же растащили по социальным сетям, чтобы похихикать вдоволь. Сделать товары для дома бетонными она захотела, вдохновившись аксессуарами из натурального камня в собственном особняке. Бетон — тоже камень, решила Ким и принялась за дело.

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Всего блогерша представила несколько товаров: мусорный бак ($129), поднос для туалетного столика ($65), салфетницу ($89), контейнер ($65) и ещё один, только круглый ($69). Всю эту красоту можно будет прикупить комплектом, за него придётся выложить $355.

Главное — не ставить всё в одном месте, иначе не каждая поверхность сможет выдержать. Одна только мусорная корзина весит почти 3,6 килограмма. Одно удовольствие будет высыпать из неё мусор. Теперь понятно, как именно Кардашьян похудела за последние месяцы — а фанаты винили её развод с рэпером Канье Уэстом.

Всего за $355 можно купить настоящий кошмар домохозяйки. Почистить контейнеры от грязи и пыли будет просто невозможно, единственный вариант — влажная ткань и щадящее моющее средство. Никаких микрофибровых тряпок — они застрянут и порвутся. Контейнеры нельзя оставлять на солнце и опускать в воду, а также рядом с ними придётся следить за любой жидкостью — пятна с этих аксессуаров оттереть будет нереально.

Непонятно, выстроится ли онлайн-очередь на такие штучки для дома, потому что в комментариях пользователи Сети не стеснялись в выражениях. «Это как Zara Home, только в три раза дороже», «В тюремной камере выглядит более уютно», «Ожидайте на всех помойках возле вашего дома», — упражнялись в остроумии фанаты Кардашьян.