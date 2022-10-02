Россиян возмутила антисанитария автоматов с газировкой в СССР

«Как же я любила в один стакан два сиропа, наливала сироп, отставляла стакан в сторону, газированная вода лилась мимо, а потом еще сиропчик и уже с добавкой газировки. Очень вкусно было. А как в детстве нравилось мыть стаканчик! И руки можно было помыть и брызнуть в лицо, весело было. Баловались, но было здорово», — написала одна из жительниц столицы.

У других, наоборот, напоминание о питьевых автоматах вызвало лишь отвращение. «Антисанитария», «Помню следы губной помады на стакане, которая не смывалась при мойке. Противно», «Эту "вкусненькую водичку" я прекрасно помню, особенно процесс мытья стакана или его отсутствие. А если и присутствовал, то был привязан иногда веревкой. Но я если и пила, то в магазине. При входе стояла продавщица с колбами, у нее хоть было почище», — прокомментировали пост москвичи.