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58 минут назад

Москвичей возмутила антисанитария советских автоматов с газировкой

Мослента

Москвичей возмутила антисанитария советских автоматов с газировкой. Своими воспоминаниями горожане поделились в группе «ВКонтакте» «Москва — воспоминания Детства» под фото 1971 годом.

Россиян возмутила антисанитария автоматов с газировкой в СССР
Фото: МослентаМослента

«Как же я любила в один стакан два сиропа, наливала сироп, отставляла стакан в сторону, газированная вода лилась мимо, а потом еще сиропчик и уже с добавкой газировки. Очень вкусно было. А как в детстве нравилось мыть стаканчик! И руки можно было помыть и брызнуть в лицо, весело было. Баловались, но было здорово», — написала одна из жительниц столицы.

У других, наоборот, напоминание о питьевых автоматах вызвало лишь отвращение. «Антисанитария», «Помню следы губной помады на стакане, которая не смывалась при мойке. Противно», «Эту "вкусненькую водичку" я прекрасно помню, особенно процесс мытья стакана или его отсутствие. А если и присутствовал, то был привязан иногда веревкой. Но я если и пила, то в магазине. При входе стояла продавщица с колбами, у нее хоть было почище», — прокомментировали пост москвичи.

Ранее россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате времен СССР.

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