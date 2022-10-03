Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
3 часа назад

Найденную россиянами неизвестную картину Рериха продали за миллионы рублей

Lenta.ru

Мурманское морское пароходство продало с аукциона принадлежавшую ей картину Николая Рериха «Поморяне». Об этом сообщает портал «Север Пост».

Неизвестную картину Рериха продали за миллионы рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, полотно известного русского художника и писателя-мистика было оценено в 24 миллиона рублей. Изначально пароходство было намерено выручить за картину более 91 миллиона, однако желающих купить «Поморян» за такую цену не нашлось, и стоимость полотна несколько раз снижали.

Новой обладательницей картины стала бизнесмен Людмила Михайлюк, у которой на торгах было лишь два конкурента. В течение 30 дней пароходство ждет от нее оплаты.

Картина «Поморяне» была написана Рерихом в 1907 году. Долгое время, до обнаружения ее на балансе пароходства, о ее существовании не было известно. На международных аукционах картины Рериха достигали оценки в десятки и сотни миллионов рублей. Так, полотно «Мадонна Лаборис» на лондонском аукционе Bonhams ушло почти за восемь миллионов фунтов стерлингов, что по курсу на 3 октября 2022 года составляет более 520 миллионов рублей.

Николай Рерих — русский художник, писатель, философ и археолог. Некоторое время он возглавлял объединение художников «Мир искусства». Известность Рериху принесло его теософское учение «Агни-йога» или «Живая этика», в основе которого лежит идея обновления человечества в стремлении к совершенству.

Вещи,Николай Рерих,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители