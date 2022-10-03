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3 часа назад

Китайскую вазу продали во Франции за 7,7 млн евро

Газета.Ru

Во Франции на аукцион была выставлена китайская ваза стоимостью €2000, однако в результате ожесточенных торгов она ушла с молотка за €7,7 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Китайскую вазу продали во Франции за 7,7 млн евро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В борьбу за фарфоровую вазу в стиле династии Цин неожиданно для представителей аукционного дома Osenat в Фонтенбло, расположенном неподалеку от Парижа, вступили 30 покупателей - в основном, из Китая, - уверенных, что предмет был создан в XVIII веке.

Вазу выставила на аукцион женщина, проживающая на заморских территориях Франции - она досталась ей в наследство от матери. Лично продавец эту вазу не видела - предмет доставили из Бретани в Париж ее представители.

Как рассказала женщина аукционистам, изначально ваза принадлежала ее бабушке, занимавшейся коллекционированием. В аукционном доме бело-голубую вазу, покрытую эмалью и украшенную рисунком в виде облаков и драконов, атрибутировали XX веком и сочли "вполне обычной". Однако покупатели, боровшиеся за лот, были иного мнения.

"С момента публикации каталога начали видеть огромный интерес - все больше и больше китайце приходили на нее смотреть. Наш эксперт все равно считает, что она не антикварная", - рассказал The Guardian директор аукционного дома Седрик Лаборд.

Он добавил, что в результате вазу приобрел покупатель из Китая и, скорее всего, он выставит ее на всеобщее обозрение.

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