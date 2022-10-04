Найдена рукопись романа Натальи Александровны Пушкиной

Праправнучка Александра Сергеевича Пушкина Клотильде фон Ринтелен обнаружила рукопись романа своей родственницы, младшей дочери солнца русской поэзии Натальи Александровны.

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Как пишет сегодня, 4 октября, "КП.ру", раритет нашелся среди бумажного хлама. Госпожа фон Ринтелен передала бумаги в один из российских музеев.

Рукопись дочери знаменитых родителей рассказывает о ее семье и собственной биографии: браках, переезде в Германию и социальной картине своего времени.

По данным газеты, новых данных о жизни Пушкина в книге нет. Но его праправнучка заявила, что жизнь поэта известна вплоть до минут, а вот судьбы его потомков представляют собой "белые пятна".

Книга Натальи Александровны проливает свет на одно из них.

Клотильде фон Ринтелен сейчас 81 год. Она родилась и всю жизнь прожила на территории современной ФРГ. Она видит себя "генетическим мостом между Германией и Россией". Праправнучка поэта не раз бывала на родине предков и организовывала поездки в Россию для земляков, так как, по ее мнению, жизнь и творчество Пушкина в Германии плохо известны.