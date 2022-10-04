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3 часа назад

Найдена рукопись романа Натальи Александровны Пушкиной

Ревизор.ru

Праправнучка Александра Сергеевича Пушкина Клотильде фон Ринтелен обнаружила рукопись романа своей родственницы, младшей дочери солнца русской поэзии Натальи Александровны.

Найдена рукопись романа Натальи Александровны Пушкиной
Фото: Ревизор Ревизор

Как пишет сегодня, 4 октября, "КП.ру", раритет нашелся среди бумажного хлама. Госпожа фон Ринтелен передала бумаги в один из российских музеев.

Рукопись дочери знаменитых родителей рассказывает о ее семье и собственной биографии: браках, переезде в Германию и социальной картине своего времени.

По данным газеты, новых данных о жизни Пушкина в книге нет. Но его праправнучка заявила, что жизнь поэта известна вплоть до минут, а вот судьбы его потомков представляют собой "белые пятна".

Книга Натальи Александровны проливает свет на одно из них.

Клотильде фон Ринтелен сейчас 81 год. Она родилась и всю жизнь прожила на территории современной ФРГ. Она видит себя "генетическим мостом между Германией и Россией". Праправнучка поэта не раз бывала на родине предков и организовывала поездки в Россию для земляков, так как, по ее мнению, жизнь и творчество Пушкина в Германии плохо известны.

Также графиня собирала пожертвования в пользу одной из петербургских больниц. Клотильде фон Ринтелен очень приятно то, что ее великий прапрадед для россиян служит символом свободы, любви, живости, принципиальности. То, что на Украине он попал "под санкции", ее огорчает, но она уверена в том, что искусство выше политики, и нынешнее положение дел не продлится долго.

Вещи,Наталья Пушкина,ПРЕДОК,
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