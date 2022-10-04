Как менялись проездные в московском метро

Если театр начинается с вешалки, то мраморная многоножка подземки — с проездного. Сегодня вспоминаем, как менялись билеты московского метрополитена за годы его существования.

Фото: Super.ru Super.ru

Московское метро распахнуло свои двери 15 мая 1935 года. Желающих потрястись в желтых вагончиках с мягкой обивкой была уйма: места в очереди на вход занимали с ночи. До поры до времени кататься можно было только по Сокольнической ветке протяженностью от «Парка культуры» до «Сокольников», на одну поездку выделялось 35 минут. Нынешним метропутешественникам и не снилось!

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Пробы жетона

Изначально в мире московских проездных царила неразбериха — каждый ездил, кто во что горазд. На вкус и цвет пассажирам предлагались: жетоны (больше напоминали шумерские монеты), бумажные билеты для ручного контроля (любовно подписывались кассиром) и билеты для кассовых автоматов (инновация 1936 года). Особую надежду возлагали именно на жетоны, для них в метро приспособили специальные турникеты. Те, в свою очередь, ожиданий оправдывать не спешили, то и дело застревая в пропускной машине.

Бумажный переход

Наконец, у билетов появился шанс побыть счастливыми: цветастые проездные с отрывным корешком сменились бумажными с индивидуальным номером. Спасали ли цифры удачи от въедливых контролеров, правда, все еще не ясно — тогда те патрулировали не только вестибюли станций, но и ходили по поездам. Все это время московский метрополитен носил фамилию известного советского деятеля и сподвижника Сталина Лазаря Моисеевича Кагановича.

Лицо в билете

По окончании войны метро очеловечилось: в подземный обиход введен абонемент, где обязательно должен был красоваться портрет владельца. Параллельно механика действия билетов усложнялась: появились первые проездные «туда и обратно», билеты на месяц, квартал и даже полгода. Абонемент с фото закрепился как прапрадедушка нынешней «Тройки», получив гулкое звание «Единого».

Пятак рубль бережет

Идею с жетонами попытались реанимировать уже в 1958 году. Тогда же на станциях начали повально устанавливать турникеты, что на время позволило достичь единообразия в каше-малаше из проездных. Символом вечных финансовых турбулентностей стала монета в пять копеек, которую после деноминации валюты (старые 10 рублей теперь соответствовали новому 1 рублю) в 1961 году начали использовать в качестве проездного. На этот раз шалость удалась: монета считалась распространенной и прослужила пассажирам целых 30 лет, до марта 1992 года. Завидная долговечность для, как мы уже поняли, постоянного подземного непостоянства.

Назад к жетонам

Самыми поздними жетонами стали жетоны пластиковые. Из-за досадного качества таких проездных можно было мухлевать (и никакие контролеры не помешают): например, экономные пассажиры разламывали жетоны на половинки, поскольку турникет считывал только изменения спектра света, а не форму. Пластиковые жетоны активно подделывались на пуговичных фабриках. Терпение работников метро лопнуло: вскоре на всю страну объявили, что такие проездные окончательно выйдут из обихода в 1999 году.

Магнитный бум

В середине 1990-х стали производить бумажные билеты с магнитной полосой. Экспериментальный вариант сначала опробовали на станции метро «Проспект Мира», а в 1997 году распространили повсеместно. Технология позволяла записывать на карточку сразу несколько поездок, случилась маленькая революция. По особым случаям выпускались билеты с тематическим дизайном — конструкция карточки позволяла. Затею с жетонами окончательно похоронили.

Современный вариант

Магнитная полоса, впрочем, была не очень надежна и легко могла повредиться в ходе неаккуратного обращения владельца с билетом. В проездные стали внедрять электронные чипы. Технология была бесконтактной: достаточно приложить карточку к турникету. Появились «Единый» и «Тройка», временами трансформирующаяся во что-то совсем экстравагантное — например, кольцо с соответствующим функционалом. А заядлые любители собирать проездные, или эйсиристы, получили возможность пополнить коллекцию красочными экземплярами из многочисленных памятных серий.