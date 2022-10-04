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2 часа назад

Раскрыт секрет изготовления знаменитых цветных стеклянных бусин викингов

Телеканал «Наука»

Датский город Рибе был важным торговым населенным пунктом в эпоху викингов. Уже в VIII веке сюда со всех концов стекались торговцы и ремесленники, чтобы производить и продавать, среди прочего, такие товары, как броши, пряжки, гребни и цветные стеклянные бусины.

Раскрыт секрет цветных стеклянных бусин викингов
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Когда в раннем Средневековье стекло стало дефицитным, цветные стеклянные кубики (тессеры) отрывали от мозаик в заброшенных римских и византийских храмах, дворцах, банях, привозили на север и продавали в таких городах, как Рибе. Здесь мастера расплавляли кусочки в больших сосудах и формировали бусины. Причем делали это очень экономно и эффективно.

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Научная работа геохимика, археолога из Орхусского университета (Австралия) и куратора музея из Рибе вышла в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, об открытии рассказали в университете.

Химический состав белых бусин викингов из одной из самых ранних мастерских показал, что стеклодувы нашли способ экономить время и дрова. Рецепт таков: измельчить прозрачные стеклянные кубики, переплавить их при низкой температуре, перемешать, чтобы в смесь попали пузырьки воздуха, и, наконец, обернуть стекло вокруг железной оправки, сформировав бусины. Вуаля — непрозрачные белые бусины созданы за короткое время с использованием минимума ресурсов.

Ценные ультратонкие листы золота с поверхности мозаичного камня, конечно же, удаляли перед обработкой, но анализ показывает, что крупинки золота неизбежно оставались внутри бусин. Все это указывает именно на то, что сырьем были именно кусочки мозаик, а не, как считается, осколки римской стеклянной посуды, например.

Такие следы золота были обнаружены не только в белых, но и в голубых бусинах из той же мастерской. В этом случае рецепт стеклодува состоял в смешивании синих и прозрачных мозаичных камней. Смешивать их было необходимо, потому что кусочки римской синей мозаики содержали высокие концентрации химических веществ, которые делали их непрозрачными. Это идеально подходило для мозаики, но не для синих бусин. В результате разбавления получилось темно-синее прозрачное стекло, известное археологам по бусам эпохи викингов.

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