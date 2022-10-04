Раскрыт секрет цветных стеклянных бусин викингов

Датский город Рибе был важным торговым населенным пунктом в эпоху викингов. Уже в VIII веке сюда со всех концов стекались торговцы и ремесленники, чтобы производить и продавать, среди прочего, такие товары, как броши, пряжки, гребни и цветные стеклянные бусины.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Когда в раннем Средневековье стекло стало дефицитным, цветные стеклянные кубики (тессеры) отрывали от мозаик в заброшенных римских и византийских храмах, дворцах, банях, привозили на север и продавали в таких городах, как Рибе. Здесь мастера расплавляли кусочки в больших сосудах и формировали бусины. Причем делали это очень экономно и эффективно.

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Научная работа геохимика, археолога из Орхусского университета (Австралия) и куратора музея из Рибе вышла в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, об открытии рассказали в университете.

Химический состав белых бусин викингов из одной из самых ранних мастерских показал, что стеклодувы нашли способ экономить время и дрова. Рецепт таков: измельчить прозрачные стеклянные кубики, переплавить их при низкой температуре, перемешать, чтобы в смесь попали пузырьки воздуха, и, наконец, обернуть стекло вокруг железной оправки, сформировав бусины. Вуаля — непрозрачные белые бусины созданы за короткое время с использованием минимума ресурсов.

Ценные ультратонкие листы золота с поверхности мозаичного камня, конечно же, удаляли перед обработкой, но анализ показывает, что крупинки золота неизбежно оставались внутри бусин. Все это указывает именно на то, что сырьем были именно кусочки мозаик, а не, как считается, осколки римской стеклянной посуды, например.