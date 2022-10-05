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22 минуты назад

«Бабушкину вазу» продали на аукционе почти за €8 млн

Мир24

Редкую китайскую вазу в стиле тяньцюпин продали на аукционе Osenat за 7,7 миллиона евро. Фарфор высотой 54 сантиметра выставила на продажу женщина из Франции, которой вещь досталась от матери, а изначально принадлежала ее бабушке, которая занималась коллекционированием, сообщает The Guardian.

«Бабушкину вазу» продали на аукционе почти за €8 млн
Фото: Мир24Мир24

Ваза сделана из белого и синего фарфора, который покрыт эмалью и украшен облаками и драконами. По словам экспертов, сосуд был создан в XX веке. Изначально его стоимость оценили всего в 2 000 евро. Но 30 потенциальных покупателей из Китая, которые участвовали в торгах, были убеждены, что данная ваза – редкий артефакт XVIII века.

Покупателем «бабушкиной вазы» стал житель Китая. Он считает, что сосуд должен быть выставлен на всеобщее обозрение.

Ранее сообщалось, что отчеканенную по ошибке монету продали на аукционе в Австралии. Монета находится в хорошем состоянии, на ней изображены бриллиант и шесть жемчужин на короне короля Георга V. Лот ушел с молотка за 59,4 тысячи австралийских долларов.

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