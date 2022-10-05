Книга Джейн Остин с подписью автора продана за £375 тысяч

Роман "Эмма" английской писательницы Джейн Остин (1775-1817) с ее рукописным посланием ушел с молотка на аукционе в Великобритании за рекордную для ее книг сумму £375 тыс. (около $430 тыс.). Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

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По словам лондонского эксперта в области редких изданий Питера Харрингтона, оценки которого передает газета, "на сегодняшний день известно о существовании лишь единственной копии "Эммы" с подписью от автора, чем и объясняется [столь высокая] стоимость книги".

Он также пояснил, что американский покупатель "выразил желание, чтобы [данный] экземпляр остался в Соединенном Королевстве". Книгу планируется выставить в Chawton House, доме-музее Остин в графстве Хэмпшир на юге Англии, в начале следующего года, сообщила изданию директор музея Кэти Чайлдс.