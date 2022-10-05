Книга Джейн Остин с подписью автора продана за £375 тысяч

Роман "Эмма" английской писательницы Джейн Остин (1775-1817) с ее рукописным посланием ушел с молотка на аукционе в Великобритании за рекордную для ее книг сумму £375 тыс. (около $430 тыс.). Об этом в среду сообщила газета The Guardian.
По словам лондонского эксперта в области редких изданий Питера Харрингтона, оценки которого передает газета, "на сегодняшний день известно о существовании лишь единственной копии "Эммы" с подписью от автора, чем и объясняется [столь высокая] стоимость книги".
Он также пояснил, что американский покупатель "выразил желание, чтобы [данный] экземпляр остался в Соединенном Королевстве". Книгу планируется выставить в Chawton House, доме-музее Остин в графстве Хэмпшир на юге Англии, в начале следующего года, сообщила изданию директор музея Кэти Чайлдс.
Книги Джейн Остин "Гордость и предубеждение", "Разум и чувствительность", "Нортенгерское аббатство" и другие были неоднократно экранизированы. Современная британская писательница Хелен Филдинг в 1996 году творчески переосмыслила работы Остин, опубликовав роман "Дневник Бриджит Джонс", который занял 75-е место в списке 200 лучших книг по версии телерадиовещательной корпорации Би-би-си и также был несколько раз экранизирован. Его литературная основа роман "Гордость и предубеждение" находится в этом списке на второй строчке.