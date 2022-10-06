Артефакт XVIII века: в центре Москвы найдена гигантская курительная трубка

На Тверской улице археологи нашли свыше 20 старинных курительных трубок и их фрагментов. Они были обнаружены на глубине 830 сантиметров. Предположительно на этом месте в XVIII веке был колодец. Вместе с курительными принадлежностями также обнаружили типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки, стеклянные флаконы, пуговицы, посуду из фарфора, фаянса. Особой находкой специалистов стала хорошо сохранившаяся красноглиняная курительная трубка, изготовленная по фасону «тахта-чубук».

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Одной из последних находок, обнаруженных на главной площадке этого лета — Тверской улице, в районе дома 10, стала уникальная большая курительная трубка. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской, после того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия АлекАлексей Емельянов.

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Курительная трубка датируется XVIII веком. Она имеет граненую эллипсовидную чашку, украшена штампованным орнаментами каури (раковины моллюсков) и полупальметками (растительные узоры).

Среднестатистический размер курительной турецкой трубки — шесть на 3,5 сантиметра. Однако размер найденной составил 10 на шесть сантиметров. Следует учесть, что и вес этой трубки, соответственно, намного больше обычных.

Как отметил Алексей Емельянов, невозможно точно сказать о происхождении этого артефакта, был ли это специальный заказ для одного покупателя или такую трубку могли держать в доме в качестве весомого предмета, показывающего приверженность хозяина к моде того времени.

Моду на табак, табакерки и курительные трубки ввел император Петр I. Изначально собственного производства трубок в России не имелось. Пользовались исключительно импортными изделиями. Лондонский друг русского императора маркиз Перегрин Осборн Кармартен в апреле 1698 года получил семилетнее монопольное право на ввоз курительных принадлежностей и торговлю табаком в России. Московские приказы разослали во все города, дворцовые села и слободы «о том великого государя грамоты». Подданным же царь своим указом позволял «табак пить и другим образом употреблять по воле каждого невозбранно». Привычки жевать и нюхать табак в России тоже прижились. Но курительная трубка оказалась более популярной.

В качестве материала для изготовления трубочной чашки применялась глина. При этом ее виды, равно как и формы трубочных чаш у изготовителей, были различны.

В России, где после очередного петровского указа всем трактирам полагалось иметь «кофе, шоколад, биллиард, виноградные вина, гданские и французские водки, заморский эль, бир и полпиво петербургского варенья, кое употребляется вместо квасу, а также курительный табак», уже набитыми табаком и готовыми к употреблению подавались голландские трубки. При проведении археологических работ в Москве часто встречаются не только они, но и восточные, так называемые турецкие.

По своей форме восточные курительные аксессуары напоминают кофейную чашечку, на дне ответвляется в сторону пустой цилиндрик длиной не более пары сантиметров. В этот цилиндрик вставлялся свободный конец чубука. Чашки трубок украшались своеобразным орнаментом, зачастую растительным. В качестве украшения можно увидеть также клеймо мастера-изготовителя, содержащее имя умельца и какое-нибудь забавное изречение — прообраз будущей печатной рекламы.