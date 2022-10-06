Сколько будут стоить украшения для коронации Карла III

Формально король Карл III (ранее известный нам как принц Чарльз) взошёл на престол сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Но, как стало известно накануне, его официальная коронация состоится лишь в следующем году. И для этой пышной церемонии потребуются драгоценности, общая стоимость которых превысит $ 4 млрд.

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На коронации будут использоваться значимые для монаршей семьи украшения и другие важные символы монаршей власти, которые веками использовались предшественниками нового правителя Великобритании. И стоимость (даже примерная) большинства из них ошеломляет! Во время коронации будут использованы корона Святого Эдуарда, кольцо Государя, Корона стран Содружества, два скипетра, держава, шпоры и меч — все эти предметы буквально усеяны драгоценными камнями, такими, как бриллианты, сапфиры, рубины и жемчуг.

Драгоценности британской короны для коронации суверена Великобритании в центре Имперская государственная корона (1) над ней корона Святого Эдуарда (2)

Корона Святого Эдуарда, официальная корона для коронации британских монархов. Корона была сделана для Карла II после того, как Оливер Кромвель уничтожил корону во время Гражданской войны. Корону Святого Эдварда никто не примерял вот уже 200 лет из-за её впечатляющего веса: он составляет не менее 1.9 кг. Скипетр с крестом, который будет держать в руках Карл III украшен бриллиантом весом примерно в 530 каратов — он оценивается в $ 430 млн. Как говорит британский ювелир Стивен Стоун, стоимость в $ 4 млрд. всё равно можно считать лишь ориентировочной, поскольку реальную историческую ценность этих вещей невозможно определить.