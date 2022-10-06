Старые грампластинки тяжелее новых. Но почему так?

Если у вас есть патефон, то вы наверняка пытались и найти пластинки для него. В этом случае обычно варианта два: приобрести их у обычных людей или у профессиональных продавцов виниловых пластинок. Продаются старые пластинки в самом разном состоянии. Но почему они всё-таки тяжелее, чем новые?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Во времена Советского Союза существовали в стране пять больших заводов, производящих грампластинки. Это Рижский, Бакинский, Ленинградский, Апрелевский, Ташкентский.

Что касается Апрелевского завода, то в 1925 году он получил звание «Апрелевский завод памяти 1905 года», а в 2002 году его официально признали банкротом. Сейчас в бывших помещениях завода выпускают пластмассу, носки, бланки для ЕГЭ.

Работа Ленинградского завода началась в 1948 году. В 1964 году его включили в состав фирмы «Мелодия».

Так что насчёт веса пластинок? Дело в том, что сначала изготавливали такие пластинки из эбонита. Но из-за того, что стоил он дорого, его вскоре заменили на шеллак. Данное вещество вырабатывается тропическими насекомыми, которые обитают в юго-восточной Азии. Пластинка из шеллака кажется тяжёлой. А ещё её довольно легко разбить. Виниловые пластинки отличались прочностью и обходились дешевле, поэтому и были доступнее.