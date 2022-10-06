Ученые объяснили, как определить подлинность черепа Декарта

Команда ученых из Лундского университета подвергла сомнению подлинность черепа французского философа Рене Декарта, который хранится в Париже.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Вопрос о судьбе останков известного естествоиспытателя по-прежнему окутан тайной. После нескольких перезахоронений люди заметили отсутствие черепа, который впоследствии обнаружили у купцов и вернули во Францию. Теперь он хранится в Париже, однако ученые сомневаются в его принадлежности Декарту.

При этом есть еще один фрагмент кости философа. Частичка его черепа также хранится в Лунде, и специалисты предполагают, что именно она может оказаться настоящей, передает Planet Today.