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2 часа назад

Ученые из Лундского университета объяснили, как определить подлинность черепа Декарта

Слово и Дело

Команда ученых из Лундского университета подвергла сомнению подлинность черепа французского философа Рене Декарта, который хранится в Париже.

Ученые объяснили, как определить подлинность черепа Декарта
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вопрос о судьбе останков известного естествоиспытателя по-прежнему окутан тайной. После нескольких перезахоронений люди заметили отсутствие черепа, который впоследствии обнаружили у купцов и вернули во Францию. Теперь он хранится в Париже, однако ученые сомневаются в его принадлежности Декарту.

При этом есть еще один фрагмент кости философа. Частичка его черепа также хранится в Лунде, и специалисты предполагают, что именно она может оказаться настоящей, передает Planet Today.

Согласно современной гипотезе, череп Декарта столетия назад могли наполнить горохом и взорвать в соответствии со старой практикой. Она применялась для разделения костей в целях продажи или изучения. Единственным способом определить подлинность останков известного философа специалисты называют ДНК-анализ.

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