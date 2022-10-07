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2 часа назад

Сколько стоят свадебные тиары принцессы Дианы и королевы-консорта Камиллы

РИА "ФедералПресс"

Две жены принца Чарльза – ныне короля Карла – всегда были соперницами как за сердце наследника короны, так и за расположение публики. Диану и Камиллу сравнивают постоянно, но мало кто сопоставлял их свадебные тиары.

Сколько стоят свадебные тиары Леди Ди и Камиллы Паркер-Боулз
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Украшения многое объединяет: так, они являются фамильными ценностями и не принадлежат к королевской сокровищнице, к тому же обе хозяйки продолжали носить их и после свадебных церемоний», – пишет Marie Claire.

Диана выходила замуж в собственном фамильном украшении, как и предписывалось девушкам из аристократических семей. Это была тиара из золота и серебра с бриллиантовым цветочным рисунком.

Камилла до брака с Чарльзом была замужем за Эндрю Паркером-Боулзом. На церемонии венчания присутствовала даже королева Елизавета. К алтарю невеста тоже шла в фамильной драгоценности.

Современную стоимость тиары Дианы оценивают в сумму до 30 млн фунтов стерлингов, так как принцесса была весьма популярна. Цена украшения Камиллы – более 250 тысяч фунтов.

Вещи,Чарльз Виндзор,
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