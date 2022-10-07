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1 час назад

Розовый бриллиант продадут за £20 миллионов на аукционе в Гонконге

Газета.Ru

Розовый бриллиант Williamson Pink Star будет продан на аукционе Sotheby's в Гонконге по цене, как ожидается, выше £20 млн. Об этом пишет The Guardian.

Розовый бриллиант продадут за £20 миллионов на аукционе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Камень стал вторым в истории по величине из тех, что когда-либо выставлялись на аукционах. Бриллиант весит 11,15 карата. Его название Williamson Pink Star придумано в честь двух других огромных розовых бриллиантов: почти 60-каратного овального бриллианта Pink Star, который был продан за $71,2 млн на аукционе в 2017 году, и камня Williamson весом 23 карата. Его преподнесли в дар Елизавете II на ее свадьбу в 1947 году.

Вэньхао Юй, председатель отдела ювелирных изделий и часов азиатского филиала Sotheby's сказал: «Обнаружение розового бриллианта высокого качества любого размера — чрезвычайно редкое событие, которое после недавнего закрытия рудника Аргайл казалось крайне маловероятным».

Розовые бриллианты особенно редко встречаются среди цветных бриллиантов.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что A$AP Rocky купил пряжку для ремня с бриллиантами за $322 тысячи.

Вещи,Елизавета II,
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