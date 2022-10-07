Розовый бриллиант продадут за £20 миллионов на аукционе

Камень стал вторым в истории по величине из тех, что когда-либо выставлялись на аукционах. Бриллиант весит 11,15 карата. Его название Williamson Pink Star придумано в честь двух других огромных розовых бриллиантов: почти 60-каратного овального бриллианта Pink Star, который был продан за $71,2 млн на аукционе в 2017 году, и камня Williamson весом 23 карата. Его преподнесли в дар Елизавете II на ее свадьбу в 1947 году.