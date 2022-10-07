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3 часа назад

Как быстро продать вещи в интернете

Мира Маркина

Квартиры большинства людей хранят множество ненужных вещей. Кто-то все не найдет времени избавиться от них, а кто-то уверен, что продажа в интернете лишь отнимет нервы и силы, но не принесет результата. Однако это ошибочное мнение. На самом деле, продать вещи онлайн можно просто и быстро, если следовать ряду правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Как быстро продать вещи в интернете
Фото: unsplashunsplash

Много качественных фото

Пусть потенциальный покупатель лучше увидит слишком много снимков, чем откажется от покупки из-за того, что кадров не хватает. Сфотографируйте вещь со всех сторон и выбирайте дневное освещение. Кроме того, не скрывайте изъяны – во время встречи с вами покупатель все равно их заметит и может отказаться от сделки. Так вы лишь потратите время – и свое, и чужое.

Важные детали

Вот два примера объявлений о продаже пуховика. Судите сами, какое из них больше мотивирует к покупке.

1) Продаю женский пуховик красного цвета. Размер M.

2) Продаю женский пуховик красного цвета (размер M): идеально подойдет на температуру от -5 до -15 градусов. На рост 170 см будет чуть ниже колена. При покупке ошиблась с размером, поэтому в носке ни разу не был. На сайте магазина стоит на 5000 дороже (ссылка на сайт).

Подробное объявление избавит вас от лишних вопросов и клиентов, незаинтересованных в покупке.

Адекватная стоимость

Всем хочется продать вещь подороже, но не стоит перегибать планку. Сравните объявления в аналогичном сегменте и, отталкиваясь от этого, выберите оптимальную цену для своего товара. Не исключено, что вам удастся продать товар по завышенной цене, но для этого покупателя придется искать гораздо дольше.

Вещи,
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