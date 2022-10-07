Как быстро продать вещи в интернете

Квартиры большинства людей хранят множество ненужных вещей. Кто-то все не найдет времени избавиться от них, а кто-то уверен, что продажа в интернете лишь отнимет нервы и силы, но не принесет результата. Однако это ошибочное мнение. На самом деле, продать вещи онлайн можно просто и быстро, если следовать ряду правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: unsplash unsplash

Много качественных фото

Пусть потенциальный покупатель лучше увидит слишком много снимков, чем откажется от покупки из-за того, что кадров не хватает. Сфотографируйте вещь со всех сторон и выбирайте дневное освещение. Кроме того, не скрывайте изъяны – во время встречи с вами покупатель все равно их заметит и может отказаться от сделки. Так вы лишь потратите время – и свое, и чужое.

Важные детали

Вот два примера объявлений о продаже пуховика. Судите сами, какое из них больше мотивирует к покупке.

1) Продаю женский пуховик красного цвета. Размер M.

2) Продаю женский пуховик красного цвета (размер M): идеально подойдет на температуру от -5 до -15 градусов. На рост 170 см будет чуть ниже колена. При покупке ошиблась с размером, поэтому в носке ни разу не был. На сайте магазина стоит на 5000 дороже (ссылка на сайт).

Подробное объявление избавит вас от лишних вопросов и клиентов, незаинтересованных в покупке.

Адекватная стоимость