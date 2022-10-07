Лошадь и алабай: что дарили Путину на круглые даты

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября 2022 года свое 70-летие. Это пятая круглая дата у главы государства с момента его избрания российским президентом в 2000 году. Daily Storm сделал подборку поздравлений и подарков, которые получал Путин за последние 20 лет.

Фото: Daily Storm Daily Storm

50 лет

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Свой первый юбилей на посту президента Путин отмечал в Кишиневе. Это был 2002 год, тогда российский лидер принимал участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). После переговоров главу государства и других участников саммита пригласили на обед в российское посольство в Молдавии.

Тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин преподнес Путину хрустального крокодила. Выбор своего подарка он объяснил тем, что «крокодил — единственное животное на земле, которое никогда не пятится». Юбиляру также вручили скакуна из породы орловских рысаков, специально изготовленные на Кишиневском ювелирном заводе золотые запонки и булавку для галстука.

Вечером Путина пригласили в Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Там имениннику презентовали именную пятилитровую бутылку шампанского.

Как известно, в этот день глава государства получил еще один необычный подарок — сборник «100 анекдотов про Путина». Однако кто был его адресантом, неизвестно. Говорят, что президент тогда ответил, что ценит хороший юмор, и пообещал все прочесть.

Еще одним подарком в 2002 году удивила жительница Курска. К юбилею Путина специально связала 50-метровый шарф. Носить его невозможно, но зато видны любовь и уважение женщины к президенту.

55 лет

В день своего 55-летия в 2007 году Путин пригласил в Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца постоянных членов Совета безопасности, военное руководство страны, офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Как рассказал сам президент, на 55-й день рождения семья подарила ему костюм. «Вот этот костюм», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста. Когда у него поинтересовались, какой фирмы костюм, Путин с улыбкой заявил:

«Не скажу, это будет скрытая реклама, то, что в СМИ называется «джинса».

Президент в тот день признался, что не всегда успевает посмотреть все подарки, которые ему дарят.

«Не хочу никого обидеть, но я далеко не всегда смотрю, что в подарках, часть из них передаю в специальное хранилище. Не хочу никого обидеть, но у меня просто не всегда хватает времени», — сказал Путин.

60 лет

В 2012 году Путину исполнилось 60 лет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне праздника говорил, что «нынешний юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно». Никакие рабочие встречи президент не проводил, а поздравления принимал по телефону.

Экс-президент страны Дмитрий Медведев к 60-летию российского лидера подарил ему антикварную книгу Александра Бенуа о Царском селе 1910 года издания.

Подарки в тот год Путину дарили не только политики. В честь именинника североосетинские альпинисты поднялись на безымянную вершину Главного Кавказского хребта высотой 4150 метров и установили на ней портрет Путина. Глава Федерации альпинизма Северной Осетии Казбек Хамицаев пообещал добиться присвоения этому месту имени «Пик Путина», но за год до этого вершина с аналогичным названием появилась в Киргизии — 4446 метров.

65 лет

В день своего 65-летия в 2017 году Путин проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, а также ряд телефонных переговоров с лидерами зарубежных стран. Позднее в Сочи, как писали СМИ, состоялась частная встреча главы государства с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Берлускони в качестве подарка преподнес российскому президенту пододеяльник. Правда, не простой, а с ручной вышивкой: итальянские мастера при помощи ниток изобразили на постельном белье картину. На ней Путин и Берлускони жмут друг другу руки на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

11 октября в Сочи президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину знаменитого алабая по кличке Верный.

«Знаю, что вы очень много работаете для решения вопросов экологии не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть для вас подарок — собака, алабай, вы, наверное, знакомы с ними. И сегодня я привез вам меленького алабая по имени Верпалы, что означает — верный», — так прокомментировал свой подарок туркменский лидер.

Позднее Верный стал символом проходивших в Ашхабаде Азиатских игр по боевым искусствам.

70 лет

7 октября 2022 года Путину исполнилось 70 лет. В этом году российский лидер в свой день рождения большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям: проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Лидеры стран съезжаются в Петербург — родной город главы государства.

Президента уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын и все руководство Никарагуа: президент Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. Свои пожелания Путину в этот день озвучили глава Чечни Рамзан Кадров и президент Белорусссии Александр Лукашенко.

Ким Чен Ын отметил, что Путин «добился примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России», а Лукашенко пожелала союзному государству «достойно ответить на глобальные вызовы и выйти на новый уровень стратегического партнерства».

Накануне, 6 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении Путина орденом Дружбы высшей степени: «За огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летием».