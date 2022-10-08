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2 часа назад

Антиквар представил собранные в разных странах гравюры о черкесах

Мир24иещё 1

Коллекция гравюр и литографий с изображениями черкесов более чем из 70 работ впервые представлена широкой публике. Экспозиция рассказывает о быте, культуре и традициях народов Западного и Северного Кавказа, передает телеканал «МИР 24».

Антиквар представил собранные в разных странах гравюры о черкесах
Фото: Мир24Мир24

Антиквариат собирал коллекционер Мурат Тхазеплов, черкес по национальности. 20 лет скупал оригиналы по всему миру через интернет и на аукционах. Гравюры печатались с металлических или деревянных матриц. Литография – с камня. Всего около 10 разных техник. С шашкой наголо, в папахе и национальном кафтане – такими джигитов знают и в России, и в США, и в Европе.

«Это большая случайность и большая удача, что я ее нашел, потому что вторую гравюру, которую я смог найти в интернете, вторую такую же – она находится в экспозиции Национальной галереи портретов в Шотландии в Эдинбурге. И автор этой гравюры шотландский художник Уильям Алан», – рассказал коллекционер.

На стенах сплошь графические изображения. Они создавались на основе рисунков профессиональных художников и живописцев XVII-XIX веков. Часть экспозиции из путевых альбомов офицеров, другая – кисти известных этнографов и путешественников. Выставка рассказывают историю народов Кавказа.

«Сами костюмы – самое ценное. Потому что человек может писать историю, и ему необходимо передать дух и атмосферу того времени. Документалист, кинематограф, который будет делать или документальный фильм, или художественный, он должен изобразить людей того времени», – отметила руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи.

Картинки быта и традиций кавказских племен наперебой печатались в зарубежных газетах и журналах того времени. А романтизированный образ горцев был крайне популярен и в Российской империи, и за рубежом.

Вещи,Институт востоковедения,
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