Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Ученые придумали новый антисептик для музейных экспонатов

runews24.ru

Средство, созданное специалистами из Петербурга, защищает экспонаты от появления грибков и плесени.

Ученые придумали новый антисептик для музейных экспонатов
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Санкт-Петербурге специалисты создали новый антисептик, состав которого экологически безопасен для человека и предметов.

Данное средство ждолжно защитить артефакты от появления грибков и плесени, а также различных паразитов.

При этом, антисептик не портит внешний вид экспонатов и даже книг, находящихся в музее.

В Российском этнографическом музее сотрудники заявили, что, например, на женской шубе из оленьего меха появились паразиты, засоряющие не только сам предмет одежды, но и рядом находящиеся с ним.

По словам главного специалиста по обеспечению сосохранности музейных предметов Российского Этнографического музея Виктории Первак, средство действительно помогает в кратчайшие сроки.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители