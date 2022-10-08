Ученые придумали новый антисептик для музейных экспонатов

Средство, созданное специалистами из Петербурга, защищает экспонаты от появления грибков и плесени.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В Санкт-Петербурге специалисты создали новый антисептик, состав которого экологически безопасен для человека и предметов.

Данное средство ждолжно защитить артефакты от появления грибков и плесени, а также различных паразитов.

При этом, антисептик не портит внешний вид экспонатов и даже книг, находящихся в музее.

В Российском этнографическом музее сотрудники заявили, что, например, на женской шубе из оленьего меха появились паразиты, засоряющие не только сам предмет одежды, но и рядом находящиеся с ним.