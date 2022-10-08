В США заявили, что "Девушка с флейтой" написана не Вермеером

Эксперты Национальной галереи искусств в Вашингтоне пришли к выводу, что картина «Девушка с флейтой», приписываемая Яну Вермееру, на самом деле написана его учеником, подмастерьем или даже членом семьи. Об этом сообщает The Daily Mail.

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В сравнении с картиной Вермеера «Девушка в красной шляпе», подлинность которой эксперты подтвердили, «Девушка с флейтой» написана более грубо. Так, создатель использовал для краски грубо измельченные пигменты, которые придали поверхности полотна зернистый характер.

Эксперты пришли к выводу, что картину написал художник, хорошо знакомый с методами Вермеера. При этом долгое время считалось, что он работал один, так как нет доказательств о наличии у него мастерской или учеников.