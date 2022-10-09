Скульптура стриптизерши в центре Москвы восхитила соцсети

Пользователи сети восхитились старой скульптурой стриптизерши, стоявшей ранее напротив клуба на Проспекте Мира в центре Москвы. Ее фотографию опубликовали в группе «Москва» во «ВКонтакте».
«Мало кто помнит, что раньше на Проспекте Мира был установлен памятник стриптизерше. Дело не в уважении древнейшей профессии. Все проще: рядом находился стриптиз-клуб. После закрытия памятник демонтировали», — подписали администраторы сообщества.
Многие подписчики группы отметили, что помнят эту скульптуру, и даже поделились архивными снимками с ней. Пользователи не увидели в фигуре ничего пошлого и отметили ее изящный вид.
«Ничего пошлого. Очень эротично и красиво», «А почему нет? Ленин, вон, кругом стоит», «Эх, хороший был памятник. Бывал в "Белом медведе", когда там был еще магазин мороженого», — прокомментировали юзеры.
Ранее сроки создания скульптур из металла раскрыла современный художник и перформер Александра Weld Queen.