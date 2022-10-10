Россиянин построил берестяную лодку без клея и гвоздей

Российский мастер по бересте Александр Шутихин из города Котлас построил лодку, сшитую по старинной технологии без клея и гвоздей. Судно спустили на воду в Архангельске, сообщает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Длина лодки чуть больше четырех метров, она сшита сосновым корнем и весит около 16 килограммов. Зажатую между рейками бересту держат деревянные шканты и чопики. Швы судна промазаны смешанной с жиром еловой смолой.

«Если говорить про наш Север, Северную Двину, то в документах XVII века сохранились упоминания "бересщанных каюков". Бересщанный — сделанный из бересты, а каюк — распространенное название речных судов. Если говорить про Сибирь, то в Сибири до 1960-х годов такие лодки существовали, и нанайцы, эвенки, якуты широко их использовали», — рассказал Шутихин.

Он отметил, что лодки перевозили людей и были аналогом современного такси. По предположению мастера, берестяные лодки могли перемещаться без весел и толкались шестами по мелководью.

Шутихин исследует старинные техники берестяного ремесла более 30 лет и проводит авторские мастер-классы в рамках культурного проекта «Топорное дело». По словам умельца, ему хочется изготовить все, что когда-либо, согласно традиции, сооружали из этого материала: берестяной чум, берестяной туес, берестяную лодку.