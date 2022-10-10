Россиянин построил берестяную лодку без клея и гвоздей

Российский мастер по бересте Александр Шутихин из города Котлас построил лодку, сшитую по старинной технологии без клея и гвоздей. Судно спустили на воду в Архангельске, сообщает ТАСС.
Длина лодки чуть больше четырех метров, она сшита сосновым корнем и весит около 16 килограммов. Зажатую между рейками бересту держат деревянные шканты и чопики. Швы судна промазаны смешанной с жиром еловой смолой.
«Если говорить про наш Север, Северную Двину, то в документах XVII века сохранились упоминания "бересщанных каюков". Бересщанный — сделанный из бересты, а каюк — распространенное название речных судов. Если говорить про Сибирь, то в Сибири до 1960-х годов такие лодки существовали, и нанайцы, эвенки, якуты широко их использовали», — рассказал Шутихин.
Он отметил, что лодки перевозили людей и были аналогом современного такси. По предположению мастера, берестяные лодки могли перемещаться без весел и толкались шестами по мелководью.
Шутихин исследует старинные техники берестяного ремесла более 30 лет и проводит авторские мастер-классы в рамках культурного проекта «Топорное дело». По словам умельца, ему хочется изготовить все, что когда-либо, согласно традиции, сооружали из этого материала: берестяной чум, берестяной туес, берестяную лодку.
Сшитое судно станет экспонатом на верфи Товарищества поморского судостроения, которая была создана для строительства деревянных судов на территории Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Сейчас под началом энтузиастов на ней строится поморская шхуна, заложить которую помогли президентские гранты. Руководитель верфи Евгений Шкаруба рассказал, что судостроителей поддерживают САФУ, Северный морской музей Архангельска и областное правительство.