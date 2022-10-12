Часы и посуду Карла III отремонтировали в телепередаче

В телевизионной программе на канале BBC "Ремонтная мастерская" были отреставрированы вещи Карла III - часы XVIII века и посуда, изготовленная к Бриллиантовому юбилею королевы Виктории. Об этом пишет Mirror.

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Программа с королем была записана в 2021 году, то есть до его восхождения на престол. Ведущий шоу, эксперт по керамике, часовой мастер и реставратор мебели были приглашены в королевскую резиденцию Дамфрис Хаус в Шотландии.

Во время записи программы Карл III рассказал о работе своего благотворительного фонда, который занимается обучением ремесленников. Они специализируются на кузнечном деле, каменной кладке и резьбе по дереву. Весной 2022 года была записана вторая часть программы, где Карлу III вернули отреставрированные предметы, хранившиеся в Дамфрис Хаусе.