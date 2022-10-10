Похищенную в 1985 году картину вновь выставили на обозрение публики

Работа художника Виллема де Кунинга «Женщина-Охра», которая была похищена 37 лет назад из Музея искусства Университета американского штата Аризона, вновь выставлена на обозрение публики. Об этом сообщает KOLD.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Картина в стиле абстрактный импрессионизм знаменита историей своего исчезновения. В 1985 году ее вырезали из рамы, и с тех пор похитителей не могли разыскать. В 2017 году торговец антиквариатом из американского штата Нью-Мексико обнаружил «Женщину-Охру» в доме, владелица которого вместе с мужем подозревалась в грабеже. И женщина, и мужчина умерли до того, как кто-либо узнал, что картина находится у них.

Произведение искусства было выставлено вновь. Новая выставка называется: «Восстановлено: Возвращение Женщины-Охры». Регистратор музея Кристин Шмидт занималась возвращением картины. Она попросила татуировщика Марчеллу Уотсон создать интерпретацию «Женщины-Охры» на ее руке. «Главное достижение моей карьеры — это возвращение этой картины. Поэтому для меня важно это изображение», — пояснила Шмидт. Она подчеркнула, что картина была найдена благодаря честности и щедрости случайных людей.

Теперь ФБР использует историю возвращения похищенной картины как прецедент для исследования. До настоящего момента музей был закрыт для посещения.

Картина будет выставлена в музее с 8 октября до 20 мая. На выставке рассказана полная история произведения, от его создания до похищения и находки.