Могут ли смартфоны навредить зрению взрослого человека

Офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Шилова заявила, что вред гаджетов для зрения преувеличен.
Врач сообщила, что пациенты могут чувствовать, будто после работы за компьютером или смартфоном зрение ухудшается. Однако на самом деле около 80% заболеваний глаз обусловлены генетикой. По словам Шиловой, работа за компьютером восемь-девять часов с перерывами — вполне нормальная нагрузка на глаза взрослого человека.
А вот детям гаджеты всё же могут навредить.
«Ребенку необходимо делать паузы каждые два-три часа работы с гаджетом. В перерывах необходимо делать упражнения, позволяющие менять фокусное расстояние», — сказала доктор.
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