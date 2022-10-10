Могут ли смартфоны навредить зрению взрослого человека

Врач сообщила, что пациенты могут чувствовать, будто после работы за компьютером или смартфоном зрение ухудшается. Однако на самом деле около 80% заболеваний глаз обусловлены генетикой. По словам Шиловой, работа за компьютером восемь-девять часов с перерывами — вполне нормальная нагрузка на глаза взрослого человека.