Ученые усомнились в авторстве картины «Девушка с флейтой» Вермеера

Ученые выяснили, что картина «Девушка с флейтой», ранее приписываемая голландскому художнику Яну Вермееру, принадлежит кисти другого автора. Об этом сообщает The New York Times.

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Искусствоведы ставили под сомнение подлинность некоторых работ Вермеера и ранее. Чтобы определить истинное авторство картин, ученые провели исследование с использованием микроскопического анализа пигментов и передовых технологий. Специалисты обратили внимание на то, что подход к нанесению красок в картине «Девушка с флейтой» отличается от других полотен Вермеера. Так, художник был известен как мастер гладкой живописи. У нового автора, напротив, заметили более грубые мазки. Таким образом, как определили ученые, живописцев различало разное обращение с краской.

Личность нового автора «Девушки с флейтой» пока не установлена. Предполагается, что им мог оказаться ученик Вермеера, член его семьи, живописец-любитель, который платил мастеру за уроки, или художник-фрилансер, нанятый для определенного проекта. Еще одна версия гласит, что работа была написана двумя людьми. Так, Вермеер мог сделать наброски изображения, а второй автор — завершить композицию.

«Девушка с флейтой» входит в коллекцию Национальной галереи искусств в Вашингтоне вместе с тремя другими полотнами Вермеера. Музей уже изменил атрибуцию картины, однако из экспозиции ее не убрали.