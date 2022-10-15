Почему деньги начали называть «бабками»

Многие люди думают, что деньги начали «бабками» в девяностых, хотя это вовсе не так. «Рамблер» расскажет, откуда появился необычный жаргон.
Традиция называть деньги «бабками» пришла из XIX века. Тогда на сторублевой купюре стали печатать портрет Екатерины II Великой, которая приходилась бабушкой двум российским императорам — Александру I и Николаю I, к тому же изображена была в почтенном возрасте.
Крупную ассигнацию стали именовать «царской бабкой». А на жаргоне сократили до «бабки». По другой версии, деньги также называли «катьками». Кстати, в те времена на сто рублей можно было купить четырех коров.
Есть и еще одна теория о том, что существительное бабки приобрело значение «деньги» не сразу, а благодаря старинной игре в кости. Смысл этой игры заключался в сбивании метким ударом бабок — надкопытных костей домашних животных (обычно крупного рогатого скота).
Тот, кто сбил бабки, считался победителем и забирал эти кости себе. А проигравший мог выкупить их обратно, то есть формально победитель мог обменять бабки на деньги.
Игровую версию подтверждают и сформировавшиеся фразеологизмы, например, зашибать или заколачивать бабки. Все эти глаголы связаны с ударом, сбиванием, что доказывает причастность к древней игре.