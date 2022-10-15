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2 часа назад

Почему деньги начали называть «бабками»

Даша Краснова

Многие люди думают, что деньги начали «бабками» в девяностых, хотя это вовсе не так. «Рамблер» расскажет, откуда появился необычный жаргон.

Почему деньги начали называть «бабками»
Фото: социальные сетисоциальные сети

Традиция называть деньги «бабками» пришла из XIX века. Тогда на сторублевой купюре стали печатать портрет Екатерины II Великой, которая приходилась бабушкой двум российским императорам — Александру I и Николаю I, к тому же изображена была в почтенном возрасте.

Крупную ассигнацию стали именовать «царской бабкой». А на жаргоне сократили до «бабки». По другой версии, деньги также называли «катьками». Кстати, в те времена на сто рублей можно было купить четырех коров.

Есть и еще одна теория о том, что существительное бабки приобрело значение «деньги» не сразу, а благодаря старинной игре в кости. Смысл этой игры заключался в сбивании метким ударом бабок — надкопытных костей домашних животных (обычно крупного рогатого скота).

Тот, кто сбил бабки, считался победителем и забирал эти кости себе. А проигравший мог выкупить их обратно, то есть формально победитель мог обменять бабки на деньги.

Игровую версию подтверждают и сформировавшиеся фразеологизмы, например, зашибать или заколачивать бабки. Все эти глаголы связаны с ударом, сбиванием, что доказывает причастность к древней игре.

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