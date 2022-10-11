Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
24 минуты назад

Греческие археологи обратились за помощью к пожарным ради спасения древнего кувшина

Слово и Дело

Археологи нашли в древний кувшин на крутом склоне у реки Ахелой в Греции. Чтобы спасти находку, они обратились за помощью к местной пожарной команде.

Археологи обратились за помощью к пожарным ради спасения древнего кувшина
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Возраст доисторического пифоса ручной работы составляет около четырех тысяч лет. Специалисты опасались, что кувшин смоет в реку, поэтому попросили пожарных достать его с труднодоступного участка суши.

В древности подобные предметы использовались в быту. Например, в глиняных кувшинах хранили жидкости, зерно, а также использовали сосуды как урны для захоронения, сообщает Planet Today.

Артефакт располагался за пределами популярной территории доисторического поселения. На этом фоне ученые предположили, что его границы простирались на большее расстояние, чем считалось ранее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители