Археологи обратились за помощью к пожарным ради спасения древнего кувшина

Археологи нашли в древний кувшин на крутом склоне у реки Ахелой в Греции. Чтобы спасти находку, они обратились за помощью к местной пожарной команде.
Возраст доисторического пифоса ручной работы составляет около четырех тысяч лет. Специалисты опасались, что кувшин смоет в реку, поэтому попросили пожарных достать его с труднодоступного участка суши.
В древности подобные предметы использовались в быту. Например, в глиняных кувшинах хранили жидкости, зерно, а также использовали сосуды как урны для захоронения, сообщает Planet Today.
Артефакт располагался за пределами популярной территории доисторического поселения. На этом фоне ученые предположили, что его границы простирались на большее расстояние, чем считалось ранее.