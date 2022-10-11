Археологи обратились за помощью к пожарным ради спасения древнего кувшина

Археологи нашли в древний кувшин на крутом склоне у реки Ахелой в Греции. Чтобы спасти находку, они обратились за помощью к местной пожарной команде.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Возраст доисторического пифоса ручной работы составляет около четырех тысяч лет. Специалисты опасались, что кувшин смоет в реку, поэтому попросили пожарных достать его с труднодоступного участка суши.

В древности подобные предметы использовались в быту. Например, в глиняных кувшинах хранили жидкости, зерно, а также использовали сосуды как урны для захоронения, сообщает Planet Today.