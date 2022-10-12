Чернильница как образец стиля и спутник грамотного человека

В Музее хрусталя в Гусь-Хрустальном, хранящем наследие знаменитого завода, показано великое разнообразие стеклянных чернильниц, от дешевых школярских до самых дорогих и изысканных.

Фото: TheArtNewsPaper.ru TheArtNewsPaper.ru

Музей хрусталя имени Мальцовых, который входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника, унаследовал коллекцию «образцовой кладовой» знаменитого хрустального завода, что на речке Гусь. Завод был основан в XVIII веке; полтора столетия предприятие принадлежало купцам Мальцовым и производило продукцию из стекла высочайшего качества — но при этом доступную по стоимости, поэтому мальцовское стекло было в дореволюционной России едва ли не в каждом доме.

Видео дня

На выставке представлены только стеклянные чернильницы — зато самые разнообразные, а также кабинетные приборы и сопутствующие принадлежности. Двести лет назад Александр Пушкин написал посвящение чернильнице (его строки вынесены в название выставки), а Ханс Кристиан Андерсен придумал сказку о пузатой чернильнице и гусином пере. На протяжении столетий этот предмет был непременным атрибутом любого грамотного человека. Завод Мальцовых выпускал огромный ассортимент чернильниц — от дешевых школярских непроливаек до заделанных в серебро походных чернильниц и богатых письменных приборов, где хрустальный сосуд заключен в скульптурную металлическую оправу, иногда дополнен песочницей и подставкой для перьев. На выставке в основном показаны чернильницы рубежа XIX–XX веков, когда они следовали модным в «большом искусстве» стилям — модерну и всем вариантам историзма.