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47 минут назад

Аромат Dior, который рекламирует Джонни Депп, стал самым продаваемым в 2022 году

Газета.Ruиещё 2

В этом году в США стал самым популярным аромат Dior Sauvage, лицом которого является Джонни Депп. Об этом пишет WWD со ссылкой на исследование компании The NPD Group.

Какой аромат стал самым продаваемым в 2022 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После завершения судебного процесса между Эмбер Херд и Джонни Деппом продажи аромата Dior Sauvage значительно возросли. В августе было объявлено, что Депп и Dior заключили еще одно многолетнее рекламное соглашение. Это вызвало дополнительный ажиотаж среди потребителей.

Далее в рейтинге расположились ароматы Chanel: Bleu De Chanel, Chance и Coco Mademoiselle. На пятом месте духи Armani Acqua Di Giò Pour Homme. Помимо этого у американских покупателей пользуются спросом Yves Saint Laurent Y Homme, Carolina Herrera Good Girl, Dior Miss Dior, Marc Jacobs Daisy и Paco Rabanne 1 Million.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Илон Маск продал аромат "Жженых волос" на $1 миллион за шесть часов.

Вещи,Илон Маск,Джонни Депп,Chanel,
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