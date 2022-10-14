Какой аромат стал самым продаваемым в 2022 году

В этом году в США стал самым популярным аромат Dior Sauvage, лицом которого является Джонни Депп. Об этом пишет WWD со ссылкой на исследование компании The NPD Group.
После завершения судебного процесса между Эмбер Херд и Джонни Деппом продажи аромата Dior Sauvage значительно возросли. В августе было объявлено, что Депп и Dior заключили еще одно многолетнее рекламное соглашение. Это вызвало дополнительный ажиотаж среди потребителей.
Далее в рейтинге расположились ароматы Chanel: Bleu De Chanel, Chance и Coco Mademoiselle. На пятом месте духи Armani Acqua Di Giò Pour Homme. Помимо этого у американских покупателей пользуются спросом Yves Saint Laurent Y Homme, Carolina Herrera Good Girl, Dior Miss Dior, Marc Jacobs Daisy и Paco Rabanne 1 Million.
Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Илон Маск продал аромат "Жженых волос" на $1 миллион за шесть часов.