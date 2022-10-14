Какой аромат стал самым продаваемым в 2022 году

В этом году в США стал самым популярным аромат Dior Sauvage, лицом которого является Джонни Депп. Об этом пишет WWD со ссылкой на исследование компании The NPD Group.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После завершения судебного процесса между Эмбер Херд и Джонни Деппом продажи аромата Dior Sauvage значительно возросли. В августе было объявлено, что Депп и Dior заключили еще одно многолетнее рекламное соглашение. Это вызвало дополнительный ажиотаж среди потребителей.

Далее в рейтинге расположились ароматы Chanel: Bleu De Chanel, Chance и Coco Mademoiselle. На пятом месте духи Armani Acqua Di Giò Pour Homme. Помимо этого у американских покупателей пользуются спросом Yves Saint Laurent Y Homme, Carolina Herrera Good Girl, Dior Miss Dior, Marc Jacobs Daisy и Paco Rabanne 1 Million.