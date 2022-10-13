Почему в СССР чаще покупали не автомобили, а мотоциклы

В наши дни самым популярным видом личного транспорта считается машина. А во времена Советского Союза было всё наоборот. С чем же это было связано?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В СССР, говорит пользователь iXBT.com, мотоциклов производили намного больше, чем легковых автомобилей. К примеру, в 1961 году были выпущены 588 300 мотоциклов и мотороллеров, а легковых машин - всего 344 248 единиц. И объяснялась такая популярность мотоциклов несколькими факторами.

Проходимость. Сейчас только 25 % жителей России живут в сёлах и деревнях, а в 1970 году таких было 56 % населения. Мотоциклы в отличие от легковых машин могут проезжать даже там, где любой другой транспорт застрянет.

Цена. Легковые автомобили стоили в несколько раз дороже, чем самый дорогой мотоцикл. К примеру, ВАЗ-2101 «Жигули» продавался за 5620 рублей, а самый дорогой мотоцикл «Урал» с коляской - 1800 рублей. Средняя зарплата равнялась в то время 145,8 рублям.