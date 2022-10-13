7 вещей, которые были в каждой квартире советского времени

Elle Decoration составил подборку вещей, которые точно вспомнят многие жители СССР.
Ковёр на стене – это была неотъемлемая часть интерьера советского времени. Класть на пол такую роскошь не собирались, так как он считался настоящей ценностью. Не всем удавалось приобрести дефицитный товар.
Гобелены с оленями, изображением деревенских пейзажей или сказочных сюжетов висели почти в каждой квартире.
Люстра «Каскад» украшала почти каждое советское жильё. Пластиковые украшения имитировали хрусталь. В СССР такая люстра стоила 25 рублей, а средняя зарплата составляла тогда приблизительно 70-100 рублей.
Отрывной календарь непременно висел на кухне или в прихожей. На лицевой стороне каждого листа был напечатано время восхода и захода солнца, долгота дня, фазы Луны, выходные и праздничные дни.
Трельяж считался предметом роскоши. Каждая советская домохозяйка хотела себе такой предмет мебели, чтобы расположить на нём свою косметику и аксессуары.
Металлические панно были доступны почти для всех и очень распространены в советских квартирах. Чаще всего сюжетами таких предметов декора выступали силуэты девушек, горцы в папахах, каравеллы или персонажи сказок.
Легендарный сервиз «Мадонна» производства ГДР был роскошью. Чаще всего он оставался предметом декора и стоял на полке. Им пользовались только по большим праздникам.