Что подарить мужчине на Международный день отца

16 октября по всему миру отмечается Международный день отца. Однако многие задумываются, что можно подарить семейному мужчине в такой праздник. Журналисты РИАМО подготовили шпаргалку.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

1. Ночник «Рыбак»

Светильник — вещь полезная. Особенно если он подобран с умом и под интересы конкретного человека.

2. Домашний планетарий

Домашний планетарий – это музыкальный проектор в виде летающей тарелки. Он может транслировать изображения 8 планет Солнечной системы, а с помощью лазерного луча показывать изображение звездного неба. Управляется прибор пультом, который идет в комплекте.

3. Космическое питание

Космическое питание – это настоящая еда космонавтов. В ее составе нет консервантов, красителей, усилителей вкуса и ГМО. Тюбик компактный, его можно взять с собой на работу в качестве перекуса. Да и выглядит необычно!

4. Электрический массажер

Электрический массажер можно установить на кресло в качестве накидки в автомобиль. Оно будет массировать спину и шею водителя, например, когда он в пробке. Очень актуальный подарок для офисных работников.

5. Кружка «Флаги стран мира»

Такая кружка не просто будет выделяться своей яркостью на фоне осталных, но и станет отличным предметом для изучения. Можно пить чай и параллельно изучать географию.