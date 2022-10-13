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36 минут назад

Хранившийся 50 лет в сарае Bentley продали на аукционе за миллионы рублей

Lenta.ru

Фермер из английского графства Дорсет, Великобритания, продал на аукционе Bentley, хранившийся в его сарае более 50 лет. Об этом сообщает BBC News.

Хранившийся 50 лет в сарае Bentley продали за миллионы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автомобиль модели Thrupp & Maberly DHC ушел с молотка за 66 тысяч фунтов стерлингов (4,7 миллиона рублей). Старинный Bentley был куплен музеем Haynes International Motor Museum в английском графстве Сомерсет.

Владелец купил Bentley в 1954 году, однако с 1968 года машина хранилась в сарае после того, как не прошла техосмотр. Первоначально автомобиль был желтого цвета с красным кожаным салоном. Машина нуждается в капитальном ремонте, чтобы она смогла снова заработать.

Отмечается, что автомобиль 1935 года производства изначально принадлежал шотландскому адвокату, но был перевезен в Австралию. В 1949 году он вновь оказался на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла на своей ферме древний бюст Медузы Горгоны, стоимость которого оценивается в две тысячи фунтов стерлингов. Женщина наткнулась на скульптуру более шести лет назад, когда копала канаву.

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