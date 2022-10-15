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16 часов назад

Эксперт: ваш телефон легко прослушать, и вы даже не узнаете об этом

Ferra.ruиещё 1

Почти каждый пользователь смартфона рискует оказаться под слежкой. Об этом в беседе с агентством “Прайм” рассказал заведующий кафедрой “Интеллектуальные системы информационной безопасности” Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Эксперт: ваш телефон легко прослушать, и вы даже не узнаете об этом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Магомедов предупреждает россиян об опасности прослушки смартфонов. И он отмечает, что чаще всего этим занимаются мошенники. Для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую применяют правоохранительные органы. При этом он дополнил, что нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников.

Так, мошенники подключаются к сети оператора сотовой связи через слабые места в протоколе сигнализации. Но удаленно сделать это тяжело, для этого нужен телефон жертвы.

Для своей безопасности эксперт советует установить на устройство антивирус, а также не забывать наблюдать за программами и удалять наиболее подозрительные из них.

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